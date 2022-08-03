Россия хочет найти дипломатическое решение войны в Украине, и достигнутое в Стамбуле соглашение о поставках зерна может продолжить путь вперед.

Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который, как известно, дружит с российским президентом владимиром путиным. По его словам, он встречался с путиным в ходе своей недавней поездки в Москву.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", - сказал Шредер в интервью еженедельнику Stern, вещательной компании RTL и телеканалу n-tv.

Также Шредер заявил, что "первым успехом является сделка по зерну, которая, возможно, может быть постепенно расширена до прекращения огня".

По словам экс-канцлера, решение для оккупированного россиянами Крыма якобы могут "найти со временем", а вот альтернативой членству в НАТО для Украины якобы "может стать военный нейтралитет, как в Австрии".

Что же касается Донбасса, то, по словам Шредера, для этой территории "нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели".

Шредер также призвал правительство ФРГ решить газовый дефицит за счет запуска российского газопровода "Северный поток-2".

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Его строительство завершено. Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" проблем с поставками не будет", - сказал он.

Шредер, которого, напоминим, СМИ считают давним другом Путина, вновь назвал вторжение РФ в Украину "ошибкой российского правительства", но вместе с тем в очередной раз отказался разрывать свои личные отношения с российским президентом.

Напомним, на Луганщине начали рушиться поврежденные россиянами многоэтажки.

Также сообщалось, что оккупанты стали реже использовать авиацию.

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