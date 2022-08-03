Так, Вайкуле, которая также является близко подругой Аллы Пугачевой и Максима Галкина вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в литовской Паланге.
«А как же иначе? Чего еще от меня можно было ожидать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны", — сказала Вайкуле в разговоре с журналистами Delfi.
Вайкуле также выразила уверенность в том, что в Латвии нет людей, которые за войну.
«Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты, убивая все живое», - заявила певица.
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На вопрос, допускает ли она возобновление концертов в россии, Вайкуле ответила отрицательно.
«Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально! Но я не хочу, чтобы люди ненавидели», - пояснила артистка, добавив, что Балтия должна быть единой, против войны и против всех тех, кто ее развязал.
В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что с момента начала полномасштабного вторжения прошло уже почти полгода, а артистка решила четко выразить позицию только сейчас. Другие поясняют, что у певицы были большие проблемы со здоровьем, поэтому она и молчала. Добавим, ранее российские СМИ сообщали, что у Вайкуле рецидив рака и она якобы находится на лечении в США.
Впрочем, представители артистки утверждают, что с ней все в порядке.
«Не прошло и полгода», «Всегда уважал эту прекрасную певицу. Человечк чести», «Поздно», «Такие заботливые стали! А в первый день войны не кричали даже!», «Поняв, спустя полгода, что победа кремля более иллюзорна, чем 24-го февраля - когда определились те, кто не определился в 14-ом году», «А до этого она шесть месяцев в коме была или в бункере сидела?», «Долго думала», - пишут в комментариях пользователи соцсетей.
Впрочем, многие отмечают, что лучше поздно, чем никогда и благодарят Лайму за поддержку.
Добавим, что ранее стало известно о визите российского певца и экс-супруга Пугачевой Филиппа Киркорова в оккупированный Крым. Артист примчался к раненым оккупантам, дарил им билеты на свой концерт и одному из захватчиков презентовал новый мобильный телефон.
А вот Николаю Баскову, который открыто поддержал россию в войне против Украины, пришлось выслушать от украинки, что на самом деле творит его страна на украинской земле. Так, артисту рассказали, что россияне бомбят мирные города и убивают гражданское население.
Напомним, что в госпиталь к раненным в Украине оккупантам также ездил российский актер и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов.