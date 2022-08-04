Военные цели россиян провалились и нет даже речи о том, что они в состоянии «дойти до Киева».

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, подчеркнув, что враг не может даже взять Краматорск и Славянск – два районных центра.

При этом, отметил представитель ОП, россияне еще могут осуществлять военное давление, пытаться завести это в тупик и принуждать к переговорам.

«То, о чём мы говорили так много месяцев, и нас обвиняли в излишнем оптимизме, и я говорил, что это кончится обязательно. Так вот - оно кончилось», - заявил Арестович.

По его словам, задача ВСУ сейчас - "их псевдонаступление разгромить, в контрнаступление перейти, освободить Херсон, или любой другой значимый объект и далее действовать соответственно».

«И мы идём к этой цели безостановочно», - заверил советник главы ОП.

Добавим, что тем временем стало известно, что украинские защитники в Херсонской области уничтожили еще два вражеских склада боеприпасов. Войска РФ понесли потери в Чернобаевке и Бериславе.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич. В частности, было ликвидировано еще 19 российских оккупантов.

Напомним, украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте - "Мы перед затишьем".

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