Стало известно еще об одной жертве страшного ракетного удара по Виннице 14 июля.

Так, после 20 дней борьбы в больнице от тяжелых ожогов и ранений скончался детский врач-невролог Павел Ковальчук, пишет Politeka.net.

При обстреле медик находился на рабочем месте в клинике "Нейромед" – он получил 70% ожогов тела. К сожалению, несмотря на многочисленные операции врач умер в Кракове, куда его доставили на лечение.

"Невозможно измерить грусть и боль, которую испытывает сейчас вся команда Нейромед. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла Васильевича, мы как никто понимаем и разделяем вашу боль. Вечная и светлая память", – написали в клинике.

Добавим, что врач успел рассказать о своем состоянии - текст напечатала и опубликовала в Facebook его жена.

"14.07.22 мне посчастливилось выйти из горящего кабинета (об этом наверняка будет написана отдельная книга). С помощью прохожих я добрался до станции скорой помощи, где получил обезболивание и был доставлен в реанимацию ГКБ СМП №2, где получил первую неотложную помощь, откуда и был переведен в ожоговую реанимационную Пироговскую больницу", – рассказывал Павел.

Врачу сделали несколько операций и, из-за перегруженности Львовского ожогового центра, перевезли в Краков.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, жизнь Павла Ковальчука спасти не удалось. Таким образом, количество жертв атаки на центр Винницы возросло до 27.

"Искренний, светлый, харизматичный, истинный эрудит, чрезвычайно одаренный врач, настоящий профессионал своего дела. Тобой невозможно было не восхищаться. Всегда полон энергии и смелых замыслов, спешил творить добро и щедро делился своим талантом и знаниями...», - вспоминают Павла в соцсетях.

Напомним, россияне ударили по Виннице ракетами типа "Калибр" 14 июля.

Кроме Павла Ковальчука, среди работников "Нейромеда" погибли врач-невролог Наталья Фальштынская, администратор Екатерина Гула и менеджер Татьяна Харченко.

Тем временем в Германии спасают 7-летнего Рому, который в результате этого ракетного удара получил очень тяжелые ожоги и травмы. Мать ребенка погибла.