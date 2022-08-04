Факел, висящий над восточной границей, может быть признаком того, что у российского завода по производству природного газа дела идут неважно.

Об этом сообщает финская телерадиовещательная корпорация Yle, предполагая, что происходит контролируемое и преднамеренное уничтожение горючего газа путем сжигания.

«Пламя бушует за российской границей уже несколько недель, и его можно увидеть даже в Финляндии», - отмечают журналисты, добавляя, что, согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров НАСА, каждый день с 17 июня на компрессорной станции «Портовая» российского газового и нефтяного концерна «Газпром» бушует пламя. При этом других очагов возгорания в районе станции не было.

Также отмечается, что ситуация, требующая факельного сжигания, может возникнуть, например, если газ не может быть доставлен потребителю или потребитель не может его принять.

Также длительное факельное сжигание могло быть вызвано аварийной ситуацией.

В свою очередь климатологи бьт тревогу, та как факельное сжигание оказывает влияние на климатическую ситуацию в мире и представляет угрозу, в ттом числе, для Финляндии.

Добавим, сейчас "Газпром" качает по "Северному потоку" лишь 20% предельной мощности - это минимальные объемы газа почти за всю историю.

По мнению, российского экономического аналитика, специалиста по нефтегазовому рынку Михаила Крутихина, рф сейчас гробит свою компанию как экспортера, поскольку кроме Европы ей некому продавать газ.

По его словам, европейские страны не готовы на коленях принять условия российского газового шантажа, и на его фоне начали развивать, в частности, зеленую энергетику.

"…Россия, которая вот сейчас угробит "Газпром" как экспортера, потому что кроме Европы газ ему продавать некому. В Китае нет трубы, и в Китае нет спроса на такие объемы. Вот это безумное совершенно убийство "Газпрома", национального достояния во имя каких-то странных политических целей, оно повлияет на Россию в долгосрочной перспективе", - заявил Крутихин.

Напомним, Россия сократила добычу газа до минимальных объемов.

Также сообщалось об очередном пожаре на российском газопроводе.

Кроме того, Politeka.net писала о пятой смерти за полгода, связанной с руководством газовой отрасли рф.