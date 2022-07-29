Останні новини

05:11 "Холостячка" Мішина розкрила секрет свого контролю, коли все йде навперекій: "Часто запитуєте"

04:49 Трінчер влаштувала сварку на кухні з коханим: "Ти жінка, це жіноча робота, маєш прибирати"

04:35 Як вишукано: онука Ротару в розкішному готелі приготувалася зустрічати вихідні

04:02 "Моя рекордна вага": Ілона Гвоздєва з "Танців з зірками" розповіла, як худла після пологів

03:45 Джамала розвінчала популярний стереотип влучним знімком: "Шах та мат всім хейтерам"

03:22 53-річна Лопес полонила засмаглою фігурою в екстремально відкритому купальнику: "Треба більше працювати"

03:11 Молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді: "Хотіла справедливості"

02:51 Кіркоров сів у калюжу, Остапчук підняв українцям настрій: "Не пустили..."

02:14 Джолі збентежила фігурою в піжамі на прогулянці разом зі старшим сином: "Енджі, що ти робиш?"

02:00 "Майстер Шеф" Хіменес-Браво навчив, як правильно готувати курочку в кисло-солодкому соусі: сподобається навіть гурману

01:30 "Моя слабкість": Цибульська поділилася спогадами і показала свого "краша"

00:54 Слава Дьомін зізнався, як українські артисти наживаються на благодійних концертах: "Платять певний..."

00:21 "Майстер Шеф" Клопотенко заговорив про особисте, вразивши зізнанням: "У мене є дві дружини..."

00:15 Ефектна дружина Остапчука вийшла у світ в бездоганному літньому образі: "Так і хочеться повторити"