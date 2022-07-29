По мережі розповсюдили відео пожежі на російському газопроводі
Повідомляється, що газопровід "Бухара – Урал" "Газпром-трансгаз" спалахнув у Челябінській області.
Надзвичайна подія сталася вранці, 29 липня, повідомляють росЗМІ.
Причиною назвали розгерметизацію підземного газопроводу.
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Ушкоджена ділянка локалізована. Постраждалих немає.
Йдуть відновлювальні роботи. Причину події встановить спеціально створена комісія.
Очевидці зняли на відео загоряння трубопроводом, кадри поширили телеграм-канали.
"Добре горить, але мало", - іронізують у мережі.
Раніше ми писали, що в Москві в багатоповерховому будинку на вулиці Алма-Атинській горів хостел. Загальна площа займання становила 150 квадратних метрів. За словами одного із співробітників екстрених служб, у хостелі було багато мешканців.
Займання розпочалося на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Імовірно, через несправне електроустаткування.
Нагадаємо, у мережі опублікували фото підбитого судна окупантів.
Також повідомлялося, чому матері росіян не хочуть забирати синів, ні з моргу, ні з полону.
Крім того, Politeka.net писала, що свято біля басейну обернулося трагедією.