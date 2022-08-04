Украина противится действиям России – государства-террориста. Сопротивляется геноциду, который устроили российские оккупанты.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в обращении в четверг, 4 августа.
Министр отреагировал на заявления организации Amnesty International.
"Любые попытки подвергнуть сомнению право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет», – сказал Резников.
Единственная причина, почему сотни тысяч украинцев еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять – это самоотверженные героические действия Сил Обороны Украины, заявил министр.
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Резников привел факты зверского поведения российских кафиров:
россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного;
россияне совершают массовые убийства военнопленных;
россияне массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое;
россияне совершают преступление геноцида против украинского народа.
"Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю.
Верим в ВСУ, весь сектор безопасности и обороны, волонтеров и врачей, спасателей и железнодорожников, аграриев и IT-специалистов, верим в украинцев и в Украину! Вместе к победе!", – заявил министр обороны.
Напомним, оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.
Также украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".
Кроме того, сообщалось, что многоэтажка в Северодонецке упала на глазах у очевидцев.