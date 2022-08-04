Украина противится действиям России – государства-террориста. Сопротивляется геноциду, который устроили российские оккупанты.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в обращении в четверг, 4 августа.

Министр отреагировал на заявления организации Amnesty International.

"Любые попытки подвергнуть сомнению право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет», – сказал Резников.

Единственная причина, почему сотни тысяч украинцев еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять – это самоотверженные героические действия Сил Обороны Украины, заявил министр.

Резников привел факты зверского поведения российских кафиров:

россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного;

россияне совершают массовые убийства военнопленных;

россияне массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое;

россияне совершают преступление геноцида против украинского народа.

"Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю.

Верим в ВСУ, весь сектор безопасности и обороны, волонтеров и врачей, спасателей и железнодорожников, аграриев и IT-специалистов, верим в украинцев и в Украину! Вместе к победе!", – заявил министр обороны.

Напомним, оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.

Также украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".

Кроме того, сообщалось, что многоэтажка в Северодонецке упала на глазах у очевидцев.