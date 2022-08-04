С начала полномасштабного вторжения России в Украине задержаны более 1600 диверсантов и коллаборантов. В настоящее время уже открыто более 1 тыс. уголовных производств.

Об этом сообщил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий, передает LB.ua.

"Начиная с 24 февраля на территории нашего государства задержаны более 1600 человек, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. Из которых - 1772 - передано в СБУ. Начато 1106 уголовных производств за коллаборационную деятельность, ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины", - сказал он.

Так, по его словам, 28 июля в Харьковской области были разоблачены местные жители, которые во время временной оккупации сотрудничали с военными РФ, добровольно предоставляя им материальные ресурсы.

В конце июля в Торецке разоблачена сеть корректировщиков авиаударов врага. Местные жители: женщина и два человека администрировали ТГ-канал и за деньги передавали оккупантам информацию о размещении ВСУ и попадании снарядов.

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