Россия, которая вовсю пыталась достичь своих военных целей во время пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать его в течение нескольких месяцев.

Иран все таки поможет стране-агрессору в захватнической войне против Украины. 9 августа с космодрома Байконур россия запустит от имени Ирана спутник "Хайям", который нужен Тегерану для того, чтобы шпионить за военными целями на Ближнем Востоке.

Но как пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей американских спецслужб, в течение нескольких первых месяцев Москва будет использовать его для собственных военных интересов в Украине, чтобы усилить разведывательный потенциал, который несет потери из-за уничтожения БПЛА со стороны ВСУ.

Источники издания отмечают, что иранский спутник имеет камеру с высоким разрешением, но все равно уступает по этому показателю американским и израильским разведывательным спутникам. Также "Хайям" способен на многое - например, наводить камеру на конкретные объекты.

Спецслужбы США внимательно следят за развитием спутниковой программы Ирана. Они считают, что тот планирует использовать новый аппарат для наблюдения за Израилем и арабскими странами Персидского залива.

"Но Иран может не сразу взять под контроль спутник. Россия, которая вовсю пыталась достичь своих военных целей во время пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать его в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в ходе войны", – процитировала газета WP слова двух чиновников на условиях анонимности.

Напомним, что оккупанты реже используют авиацию и получили отпор на нескольких направлениях.

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