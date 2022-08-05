В то время как США и их союзники ввели санкции против россии за ее вторжение в Украину, половина стран G20 не присоединилась к ним.

Как сообщает Bloomberg, большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России президента владимира путина.

Издание отмечает, что это делает соглашение по глобальным инициативам, таким как ограничение цен на российскую нефть, предложенное Большой семеркой, еще более сложной задачей, а также поощряет Путина и его главного сторонника, председателя Китая Си Цзиньпина, в реализации их глобальных планов.

После начала войны в Украине Пекин в разы увеличил расходы на российские энергоресурсы.

«Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь США Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции россии президента владимира путина», - пишет Bloomberg.

Также отмечается, что Пекин далеко не одинок, отвергая призывы обуздать Кремль. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди разговаривал по телефону с Путиным 1 июля и обсудил, как можно наращивать торговлю. Луис Инасиу Лула да Силва, лидер в президентской гонке Бразилии, возложил вину за войну не только на Россию, но и на Украину.

В Южной Африке президент Сирил Рамафоса раскритиковал санкции, введенные США, а Турция пришла к выводу, что наказание России нанесет ущерб экономическим и политическим интересам Анкары.

Напомним, россия пытается избавиться от своего газа, который теперь некому продавать.

Также сообщалось, что россия запустит иранский спутник-шпион.

Кроме того, Politeka.net писала, что президент Мексики удивил своим заявлением, как можно остановить войну в Украине.