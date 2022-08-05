Соответствующие кадры уже появились в Сети, пишет Politeka.net.
В свою очередь пользователи соцсетей отмечают, что пожар оккупанты «тушить не торопятся» и удивляются, что после "восьми лет бомбежек Донбасса", как утверждает российская пропаганда, здание вокзала совершенно целое.
"Неплохо они сохранились после 8 лет бомбежек", "Стеклянное здание у вокзала совсем целое, хотя линия разграничения всего лишь в нескольких километрах к западу от вокзала", «Как-то город не похож ,что его бомбили 8 лет. У нас в Николаеве авто и жд вокзалы сразу разбили, руины», - пишут в комментариях.
По некоторым данным, часть железнодорожной инфраструктуры в результате еще непотушенного пожара разрушена.
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О причинах пожара пока неизвестно.
Тем временем в соцсетях сообщили об еще одном пожаре – во временно оккупированно Новой Каховкее Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в течение 4 августа ВСУ демилитаризовали 2 склада БК, 4 базы и 1 штаб россиян.
В частности, уничтожены склады и базы в Херсоне, Донецке, Чернобаевке, Новой Каховке и Новой Маячке.
Напомним, оккупанты пытаются захватить сразу два города.
Также сообщалось, что Николаев будет закрыт - почему и на сколько дней.
Кроме того, Politeka.net писала, что новая тактика ВСУ создала россиянам большие проблемы.