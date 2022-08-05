Підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться довготривала комендантська година.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, комендантська година буде тривани з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року.

«Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні», - підкреслив Кім.

Також Кім пояснив, що водіям потрібно запланувати обїзд міста.

«Всі пости, поліція попереджені», - розповів Кім, додавши, що виключення будуть робитися тільки в екстрених випадках.

Що стосується міжнародних автобусних рейсів – їх заплановано три і Кім запевнив, що вони виїдуть і квитки не пропадуть.

«Чесним людям турбуватися нема про що, тільки беріть з собою документи. Вигуляти собаку недалеко – можна. Діти у дворі – тоже можна. Просто намагайтеся залишатися вдома», - пояснив Кім.

Також голова Миколаївської ОДА повідомив про хороші новини:

«Ви помітили, що вчора і сьогодні не було «прильотів» С-300? Дякуємо ЗСУ, що вони дістили цій дівізіон. Маю надію, що і надалі так буде».

Також Віталій Кім запевнив, що ніякого наcтупу на Миколаїв не буде.

«Нападають наші. Загрози ніякої немає. Оточенням не пахне, це неможливо», - запевнив Кым, додавши, що також продовжуэться робота по пошуку колаборантів.

Нагадаємо, раніше було затримано ще одного коригувальника ракетних ударів росії по Миколаївщині.

Також повідомлялося про найпотужніший за всі дні війни обстріл Миколаєва.

Крім того, Politeka.net писала про удар окупантів по зупинці громадського транспорту у Миколаєві.