В доказательство того, что дневник вела именно людмила путина, журналисты привели несколько общих черт между ней и автором постов.

В сети найден дневник бывшей жены российского диктатора путина, который она якобы вела под вымышленным именем.

После сопоставления фактов о пользовательнице Елене и людмиле путиной журналисты фонда российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального пришли к выводу, что это один и тот же человек.

В доказательство того, что дневник вела именно людмила путина, журналисты привели несколько общих черт между ней и автором постов.

В частности, на странице можно найти информацию о количестве дочерей, знаке зодиака, учебном заведении и специальности, месте проживания и работы, хобби, посещенных культурных мероприятиях, домашних животных – аналогичные факты есть и в биографии бывшей супруги диктатора.

Наиболее активно она участвовала в обсуждении проблем в семейной жизни, развода, одиночества и свободы.

Интересно, что темы сообщений людмилы путиной часто касались политики. В них автор восхваляет россию, утверждает, что россиянам хорошо живется, повышаются пенсии и заработная плата, о чем она якобы знает от друзей, "которые в этом варятся".

"Какая-то сволочь написала, что россию ожидает крисис... Вранье!!! Россию ждет великое будущее и процветание. Мы станем самыми крутыми!", - уверяла она в 2008 году.

В комментариях ей ответили, что такие заявления — популизм и "понты перед Западом", а в случае войны российские власти будут искать предателей и "побеждать благодаря использованию людей в качестве пушечного мяса". Комментарий llenaa назвала "негативчиком".

Вообщем она не лучше бывшего мужа и на лицо окончательно промытые мозги, будто училась сочинать у самой пропагандистки Скабеевой.

Расследователи нашли не только блог, но и две квартиры путиной в Испании, суммарной стоимостью более €2 млн. Также Людмила с новым мужем Артуром Очеретным владеют 450-метровой виллой на Лазурном берегу во Франции за €5,3 млн.

Напомним, какие еще страны, кроме Китая, выступают против изоляции россии.

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