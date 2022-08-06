Как сообщает Генштаб ВСУ, на Слобожанском направлении противник вел оборонительные боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности.

На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего.

На Славянском направлении противник вел огненное поражение из артиллерии разных типов.

На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов. Нанес авиаудары вблизи Зайцевого, Соледара, Бахмута и Берестового.

Вел наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Вел наступление в направлении Лозовое - Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на сдерживании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны.

Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов.

Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

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