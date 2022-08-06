Как сообщает Генштаб ВСУ, на Слобожанском направлении противник вел оборонительные боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности.
На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего.
На Славянском направлении противник вел огненное поражение из артиллерии разных типов.
На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Очередная горячая точка на планете, начались атаки: подробности военных действий
Найден дневник экс-жены путина, о чем писала: будто училась сочинать у скабеевой
Николаев закрывают, когда, почему и на сколько: "Подписано распоряжение"
"Уже сказывается на поле боя": новая тактика ВСУ создала россии серьезные проблемы
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спорного и Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов. Нанес авиаудары вблизи Зайцевого, Соледара, Бахмута и Берестового.
Вел наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Вел наступление в направлении Лозовое - Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы.
На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на сдерживании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны.
Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов.
Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, почему и на сколько дней Николаев будет закрыт.