Россиян не нужно бояться – им еще страшнее, и украинцы будут их гнать даже вилами, если придется.

Об этом командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал в интервью политтехнологу и журналисту Тарасу Березовцу.

Марченко отметил, что "ожидаем того же, что и во время первой фазы наступления".

«По тому же плану они хотят наступать на Николаев. Я хочу всех успокоить. Не надо их бояться, им страшнее, чем нам. Они тоже боятся. Будем бить, будем их выгонять. Это наша земля. Мы никого не боимся и никого не будем пускать сюда. У них обычный человеческий ужас. Их сюда загнали палками», - сказал Дмитрий Марченко, обратившись к россиянам с призывом сдаваться ради того, чтобы выжить.

Командующий обороной Николаева также спрогнозировал, сколько может еще длиться горячая фаза войны. По его словам, долгой она не будет.

"Ни они, ни мы не потянем ее долго. Я думаю, что именно горячая фаза закончится до конца этого года однозначно", – сказал Марченко.

Что же касается Херсонской области, то сроки ее освобождения зависят от снабжения вооружением, получит ли Украина оружие, которое ей обещали партнеры.

«Когда мы узнаем, сколько его нам дадут, тогда можно делать какие-то прогнозы. Но мы сразимся с ней или без нее. Если нужно, мы будем их вилами выгонять", – заверил Марченко.

Генерал-майор подчеркнул, что Украине на южном фронте нужно в три раза больше артиллерии и самолетов, чем сейчас, чтобы эффективно продвигаться в наступлении. По его словам, все небольшие успехи в захвате сел на Херсонщине создают фундамент для большой атаки. Он добавил, что украинские удары каждый день в среднем выжигают «4 склада боеприпасов вместе с солдатами и техникой» врага.

Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

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