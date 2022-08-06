Очевидцы успели заснять разгул мощной стихии, которая сносила все на своем пути. Так, на одном из видео можно увидеть, что смерч буквально разорвал один из домов на куски.

К счастью, никто из жильцов дома не погиб и не пострадал.

#ÉtatsUnis 🇺🇸



La maison a volé dans les airs comme une carte : une autre vidéo d'une tornade dévastatrice sur Smith Island (Maryland, USA) pic.twitter.com/lWrfpwd0oj — Informations Europe-Ukraine 🇫🇷🇺🇦 (@CentreUkraine) August 6, 2022

Местные СМИ сообщают о массовых повреждениях домов на маленьком острове, который оказался на пути смерча.

На появившихся в Сети кадрах видно, что территория острова усеяна ошметками зданий и личными вещами жителей острова.

Отметим, водяной смерч – это воронкообразный вихрь воздуха и воды, образующийся над поверхностью большого водоема и соединённый с кучевым облаком. По своей природе подобен обычному смерчу. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще встречается в тропических широтах.

В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, намного меньше в диаметре (от 5 до 200 м), скорость движения и вращения ниже в два-три раза.

🇺🇲 : Massive damage was reported after a waterspout came ashore on Smith Island, #Maryland.



♦️Significant damage to structures & properties has been reported on Smith Island, but so far no word on any injuries to residents of the small island. #USA pic.twitter.com/ULbvYPch8H — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) August 6, 2022

Напомним, ранее в Сети появились кадры, как в россии крыша отеля рухнула прямо перед туристом, который приехал заселяться.

Также сообщалось о песчаной буре, которая обрушилась на Китай.

Кроме того, Politeka.net писала о мощном ливне, который затопил улицы Москвы.