Очевидцы успели заснять разгул мощной стихии, которая сносила все на своем пути. Так, на одном из видео можно увидеть, что смерч буквально разорвал один из домов на куски.
К счастью, никто из жильцов дома не погиб и не пострадал.
Местные СМИ сообщают о массовых повреждениях домов на маленьком острове, который оказался на пути смерча.
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На появившихся в Сети кадрах видно, что территория острова усеяна ошметками зданий и личными вещами жителей острова.
Отметим, водяной смерч – это воронкообразный вихрь воздуха и воды, образующийся над поверхностью большого водоема и соединённый с кучевым облаком. По своей природе подобен обычному смерчу. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще встречается в тропических широтах.
В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, намного меньше в диаметре (от 5 до 200 м), скорость движения и вращения ниже в два-три раза.
Напомним, ранее в Сети появились кадры, как в россии крыша отеля рухнула прямо перед туристом, который приехал заселяться.
Также сообщалось о песчаной буре, которая обрушилась на Китай.
Кроме того, Politeka.net писала о мощном ливне, который затопил улицы Москвы.