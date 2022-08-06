Комментарии украинских "военных экспертов" о действиях Вооруженных сил только вредят армии.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анны Маляр.

В частности, она подвергла критике разговоры в эфире о том, как нужно информационно обманывать врага. Например, если есть информация о планах ВСУ ударить по какому-то реальному объекту, то, по мнению экспертов, удара якобы следует ожидать где-то на другом объекте.

"И эта информация, по их мнению, направлена ​​на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте. Собеседники демонстрируют, как они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определенном направлении (и называют направление), по их мнению , является информационной стратегией. И пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана. Это пример прямого вреда работе Вооруженных сил Украины", - отметила она.

Кроме того, такие экспертные заключения подрывают заявлениям военно-политического руководства Украины, что ослабляет консолидацию общества ради победы.

Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.

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