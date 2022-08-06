Гауляйтеру Новой Каховки виталия гуру захватчикам не удалось спасти. Он умер по дороге в временно оккупированный Крым.
О смерти гауляйтера гуры сообщил украинский журналист Денис Казанский . Он рассказал, что оккупанты не успели довезти предателя до временно оккупированного Крыма.
"Гауляйтер Новой Каховки Виталий Гура, в которого сегодня стреляли партизаны, умер. Его пытались спасти и увозили в Крым, но не довезли",– заявил Казанский.
Также о смерти гуры массово сообщают РосСМИ. В то же время официального подтверждения, что гауляйтер ушел из жизни, пока нет
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Покушение на гуру совершили 6 августа в его доме. Вскоре сообщили, что гауляйтера госпитализировали в местную больницу. Медики сразу заявили, что предатель в мягко говоря не слишком легком состоянии.
СМИ кафиров сообщают, что в гуру могли стрелять из пистолета Макарова. Никаких деталей пока не раскрывают.
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