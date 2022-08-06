В связи с контрнаступлением ВСУ российские военные могут сами отойти от временно оккупированного Энергодара. Сейчас этот город они используют как «укрытие от обстрелов».

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Первоочередным является освобождение правого берега Днепра. В результате движения наших войск, убежден, захватчики уйдут из Энергодара. Он по прямой линии от Запорожья 50 км, но добраться до него возможно только проехав 140 км, нужно сделать большой крюк.

Если вражеские войска будут отодвинуты дальше правого берега и начнется движение с нашей территории, они сами пойдут. Сейчас станцию ​​используют как укрытие от обстрелов", — сказал Старух.

По его словам, у ВСУ на Запорожском направлении достаточно сил и средств для удержания рубежей. Концентрация вражеских сил доказывает малую вероятность наступления, отметил глава военной администрации.

Напомним, ситуация на фронте резко изменится - к чему готовится ВСУ.

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