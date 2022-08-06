Российская армия обстреляла Донецк и спалилась. Один из снарядов попал в жилой дом четко с восточной стороны и разрушил две квартиры.
Об этом сообщает журналист Денис Казанский.
"Попасть в эту часть дома с украинских позиций невозможно. Так прилететь могло только со стороны Макеевки или Калининского района Донецка, которые с 2014 года контролируются Россией.
Пострадавший дом расположен по улице Молодых шахтеров. Любой может открыть карту и легко убедиться, что в дом могли стрелять только лишь российские военные.
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Впрочем, на этот раз все настолько очевидно, что даже самые наивные дончане стали что-то подозревать. Почитал комменты в городских пабликах. Даже сторонники России понимают, что стреляли свои.
Информация о том, что по Донецку лупят россияне, появляется постоянно. Но когда снаряд падает на асфальт, определить откуда он летел сложно. А в данном случае все явно и очевидно. И отвертеться уже невозможно. Этот эпизод можно подавать как доказательство обстрелов Донецка российской армией", - пишет Казанский.
Напомним, ситуация на фронте резко изменится - к чему готовится ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, почему и на сколько дней Николаев будет закрыт.
Также сообщалось, что новая тактика ВСУ создала россиянам серьезные проблемы.