На Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси вооруженные силы российской федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 августа.

На Славянском направлении в районе Богородичного и Долины, а также на Краматорском направлении в районе Верхнекаменского оккупанты пытались провести наступление, но успеха не имели и отошли.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад.

Противник также продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты вели неудачные наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции.

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага на некоторых направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", — добавили в Генштабе.

Напомним, дончане обвинили россиян в обстреле города.

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