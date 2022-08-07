Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 августа.
На Славянском направлении в районе Богородичного и Долины, а также на Краматорском направлении в районе Верхнекаменского оккупанты пытались провести наступление, но успеха не имели и отошли.
На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад.
Противник также продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.
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На Авдеевском направлении оккупанты вели неудачные наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции.
"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага на некоторых направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", — добавили в Генштабе.
Напомним, дончане обвинили россиян в обстреле города.
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Также сообщалось, что новая тактика ВСУ создала россиянам серьезные проблемы.