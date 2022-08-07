Плохая эффективность вооруженных сил рф во время ее вторжения в Украину дорого обошлась военному руководству россии.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 7 августа.

По данным британцев, неудачи в Украине привели к увольнению по меньшей мере шести российских командующих с начала боевых действий в феврале 2022 года. Так, командующие Восточным и Западным военными округами россии, скорее всего, потеряли командование.

Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточным военным округом в мае 2022 года. Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на Дне ВМФ россии в Санкт-Петербурге 31 июля 2022, его, скорее всего, заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Генерал Александр Дворников впоследствии был устранен после того, как получил общее командование операцией в Украине, и генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

"К этим увольнениям добавляется по меньшей мере 10 российских генералов, убитых на поле боя в Украине. Кумулятивное влияние на последовательность командования, вероятно, способствует тактическим и оперативным трудностям россии", - резюмируют британские разведчики.

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