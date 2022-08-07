В Германии россиянка принялась оскорблять беженку из Украины. Сначала она нахамила 2-летнему ребенку, а дальше принялась оскорблять его мать.

Об этом Оксана из Украины рассказала в своем инстаграмме.

По словам украинки, с началом российского вторжения она с ребенком вынужденно уехала в Германию и сейчас проживает и работает в городе Бад-Висзее.

Вчера она с ребенком отдыхала на детской площадке у воды. Она как раз отвлеклась на телефонный разговор, когда услышала, как россиянка обращается к ее сыну.

"Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои монатки и уе**шь нах*й в свою х*хляндию. И мамашку свою прихвати", - сказала к мальчику россиянка.

По словам женщины, она отреагировала на реплику в адрес ребенка.

"Она начала меня ругать, мол, мы "с х*хлятских морд пришли массово", "вонючные х*хлы", "вас надо истребить, как евреев" и что "Россия скоро будет повсюду, от Москвы до Мюнхена". Тогда она сказала своей трехлетней дочери, что мы "хохли", и девушка сразу же брызнула на моего сына, выбивая ногами воду из песочницы. Потом женщина начала выбрасывать из песочницы игрушки моего сына. Он начал плакать, я начал его успокаивать, а женщина начала говорить , что путин все делает правильно и мы собираемся истреблять нашу Х*хляндию. Она сказала, что когда-то Гитлер был прав, когда убивал евреев, а теперь путин делает правильно, уничтожая нас", - рассказывает Оксана.

Когда россиянка заметила, что ее снимают, сразу начала отказываться от своих слов, мол "разговаривала с природой".

Россиянка оказалась эмигранткой, выехавшей в Германию 20 лет назад. Оксана обратилась к стражам порядка, чтобы те дали оценку действиям россиянки. Полицейские пообещали установить его личность.

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