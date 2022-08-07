Сергей Табачук – днепровский волонтер-доброволец, который с началом полномасштабного вторжения россии решил эвакуировать гражданских из Мариуполя.

К сожалению, на первом же российском блокпосте его задержали оккупанты, об этом сообщает «Наше місто».

Почему Сергей задержан никто не знает. Родные места себе не находят.

Волонтерство всегда занимало важное место в жизни парня. Несколько лет Сергей помогал детям – работал с ними в онкоклиниках после курса химиотерапии. С началом полномасштабного вторжения сразу решил, что поедет эвакуировать гражданских из мариупольского ада.

В начале марта Сергей взял в кредит 2000 гривен, заправил свой автомобиль, загрузил много гуманитарной помощи и уехал в Мариуполь. Родным он не признался, что едет туда. Его семья узнала об этом в день исчезновения Сергея от других волонтеров.

На первом же блокпосте между городами Орехов и Токмак, как рассказывают другие волонтеры, Сергея задержали россияне. Они предполагают, что оккупантов что-то могло не понравиться в его телефоне, ведь он никогда не скрывал свою проукраинскую позицию.

Родные надеются, что скоро Сергей вернется домой целым и невредимым.

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