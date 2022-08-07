Российские оккупанты в Херсоне массово минируют объекты критической инфраструктуры. Объекты электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения.
Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко.
"Возникает вопрос. Вы сконцентрировали на правом берегу Херсонщины очень большую группу войск. Этой группы войск достаточно не только для того чтобы оборонятся, но и наступать. Недолго, с горем пополам и сомнительным успехом, но явно вы намереваетесь наступать.
Но если вы намереваетесь наступать, зачем прямо сейчас в Херсоне занимаетесь тем, что обычно делают при отступлении? То есть, у вас нет уверенности в том, что ваше наступление будет иметь смысл?
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По всей видимости - да. Командование РОВ прекрасно понимает, что наступление очень быстро выдохнется, они перейдут к обороне, которая тоже выдохнется и они начнут попросту бежать.
Просто взять и вывести войска с правого берега они не могут, надо же показать сопротивление, неравные бои "асвабадителей" против легионов НАТО, а потом "жест доброй воли"... Кровавая показуха серийных маньяков в генеральских погонах стоимостью в сотни и тысячи жизней", - утверждает Александр Коваленко.
Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
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