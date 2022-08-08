Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

«По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada», - сообщил Федоров.

Также он отметил, что на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

«Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении», - подчеркнул Федоров, опубликовав кадры, которые сделали местные жители оккупированного города.

В Соцсетях люди поздравляют Мелитополь с "бавовной" и отмечают, что HIMARS не спит.

Напомним, оккупанты в отчаянии стягивают последние силы - карта.

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