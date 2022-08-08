Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
«По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada», - сообщил Федоров.
Также он отметил, что на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.
«Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении», - подчеркнул Федоров, опубликовав кадры, которые сделали местные жители оккупированного города.
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В Соцсетях люди поздравляют Мелитополь с "бавовной" и отмечают, что HIMARS не спит.
Напомним, оккупанты в отчаянии стягивают последние силы - карта.
Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.