Как сообщает Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.
На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.
На Харьковском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов.
Нанес авиационные удары недалеко от Гусаровки и Верхнего Салтова.
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На Славянском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов.
На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.
В целях улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел.
На Бахмутском направлении враг вел обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов.
Враг продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.
Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов.
Вел наступательные действия в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад.
На Южнобужском направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск.
Напомним, ВСУ мощно ударили по местам дислокации врага в оккупированном Мелитополе.
Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.