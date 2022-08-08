Как сообщает Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

На Харьковском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов.

Нанес авиационные удары недалеко от Гусаровки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

В целях улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении враг вел обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов.

Враг продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов.

Вел наступательные действия в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад.

На Южнобужском направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск.

Напомним, ВСУ мощно ударили по местам дислокации врага в оккупированном Мелитополе.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.