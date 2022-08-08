Россия может столкнуться с огромными военными трудностями в Украине.

Ожидается, что ситуацию в многомесячной войне может изменить помощь иностранных союзников - поставки военной помощи Украине из США и других стран координируются на базе США недалеко от немецкого Штутгарта, пишет Newsweek.

Так, Нико Ланге, немецкий депутат и руководитель аппарата федерального министра обороны страны, сказал, что этот значительный приток военной помощи Украине меняет динамику российского вторжения.

По его словам, ключевым аспектом последних нескольких дней является то, что Россия сейчас вынуждена реагировать на заявления и действия украинцев.

«До сих пор было наоборот: украинцы были вынуждены реагировать на все, что делала Россия», - отметил Ланге.

Также он отметил, что у русских большие проблемы с контролем временно оккупированных территорий. Так, в оккупированно части Запорожской области наблюдается большая активность партизан, ночью российских патрульных просто убивают.

«В Мелитополе, как и в Херсоне, есть плакаты, направленные против русских оккупантов, листовки. Постоянно расклеивается что-то новое», - сообщил Ланге.

Напомним, ВСУ мощно ударили по местам дислокации врага в оккупированном Мелитополе.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.