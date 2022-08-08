Российские оккупанты разворачивают противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 8 августа.

Эти мины потенциально могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

По данным разведчиков, в Донецке и Краматорске россия попыталась применить рассредоточенные противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

Британские эксперты отмечают, что серия ПФМ-1, которую обычно называют «миной-бабочкой», является очень противоречивым оружием неизбирательного типа. Такие мины были использованы с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.

"Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует россия, со временем ухудшаются и теперь очень ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", — предупреждают в Минобороны Великобритании.

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