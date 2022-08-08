Российские оккупационные "власти" пытаются ускорить подготовку к псевдореферендумам по поводу аннексии временно захваченных территорий Украины. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

В частности, сопротивление среди украинского населения заставляет оккупантов постоянно менять свои планы относительно "референдума". Также влияние на планы оккупантов может иметь контрнаступление украинских военных.

Отмечается, что оккупанты теперь рассматривают возможность семидневного "голосования из дома". Проведением "поквартирного" голосования российские оккупанты увеличивают свои возможности для прямого запугивания мирного населения Украины.

Россияне также могут превратить эти "опросы" в операции по сбору разведданных для отсева украинской оппозиции на оккупированных территориях.

Удаление избирательных участков с личным присутствием снимает многие требования к бюрократам для укомплектования этих мест. Российские оккупанты изо всех сил пытались набрать на эти должности людей из оккупированного населения. "Голосование на дому" также ограничивает возможности партизанских нападений на эти места.

По словам экспертов, Кремль может назначить разные типы голосования в разных оккупированных районах в зависимости от предполагаемой поддержки местного населения, предполагаемого риска партизанских нападений и бюрократических возможностей.

Напомним, что ВСУ ударили сразу по нескольким мостам и базам, оккупанты в отчаянии.

Как сообщала Politeka, оккупанты в Украине пустили в ход "ловушки" времен Афганистана.

Также Politeka писала, что в Европе рассказали, как меняется ход войны, у русских большие проблемы.