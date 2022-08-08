Російські окупанти розгортають протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 8 серпня.

Ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

За даними розвідників, у Донецьку та Краматорську росія спробувала застосувати розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.

Британські експерти відзначають, що серія ПФМ-1, яку зазвичай називають «міною-метеликом», є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу. Такі міни були використані з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.

"Цілком ймовірно, що запаси радянських часів, які використовує росія, з часом погіршуються і тепер є дуже ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", — попереджають у Міноборони Великобританії.

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