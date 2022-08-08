Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 8 серпня.
Ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.
За даними розвідників, у Донецьку та Краматорську росія спробувала застосувати розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.
Британські експерти відзначають, що серія ПФМ-1, яку зазвичай називають «міною-метеликом», є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу. Такі міни були використані з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.
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"Цілком ймовірно, що запаси радянських часів, які використовує росія, з часом погіршуються і тепер є дуже ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", — попереджають у Міноборони Великобританії.
Нагадаємо, ЗСУ потужно вдарили по місцях дислокації ворога в окупованому Мелітополі.
Як повідомлялося, росіяни видихаються і пустили в хід нові погрози, щоби примусити Україну до мирних переговорів.
Також Politeka писала, що ситуація на фронті різко зміниться – до чого готується ЗСУ.