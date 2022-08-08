В сравнении с 2021 годом снизился экспорт в россию всех основных торговых партнеров, в том числе и не вводившего санкции Китая.

Из-за санкций Запада президент рф владимир путин приказал изменить переориентации экономики россии прежде всего на Китай. При этом его планы лишены как экономического, так и практического смысла. Об этом говорится в материале The Spectator.

Объясняется это тем, что в 2021 году россия экспортировала в Китай лишь 16,5 млрд куб. м газа – что не идет ни в какое сравнение со 170 млрд кубометров в Европу.

Кроме того, в настоящее время самое западное российское газовое месторождение Чаянда, соединенное трубопроводом с Китаем через трубопровод "Сила Сибири 1", имеет максимальную прогнозируемую годовую мощность всего в 25 млрд кубометров – "и то лишь к 2025 году".

Даже когда вся дальневосточная газовая сеть будет завершена, ее пропускная способность все равно не достигнет мощности одного из российских газопроводов в Европу. Уточняется, что анонсированный трубопровод "Сила Сибири 2" с годовой мощностью 50 млрд кубометров "пока остается планом на бумаге". Причиной этого называют нехватку у россии средств для финансирования этого проекта.

Еще одним аргументом в пользу того, что "предложенный Путиным план провален" является отзыв ведущими китайскими банками всех кредитов и финансирования из рф. Сделано это было из-за угроза американских санкций, "несмотря на якобы дипломатическую поддержку Москвы".



Правда заключается в том, что россия является лишь 11-м по важности рынком Китая. Она покупает китайских товаров на 72,69 млрд долларов в год – тогда как те же США в 2021 году купили на 506 млрд долларов.

Напомним, какие еще страны, кроме Китая, выступают против изоляции россии.

Как сообщала Politeka, Рф запустит иранский спутник-шпион для слежки за Украиной.

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