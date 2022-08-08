Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Так, в воскресенье в Приморском районе Мариуполя в жилом доме раздались три взрыва.

"Минус два российских рабочих бурята - подрядчика и еще двое в тяжелом состоянии. Влезли мародерить - нарвались на минометные мины со времен обороны Мариуполя. Не жалко от слова совсем. Мариуполь мстит", - рассказал Андрющенко.

В Левобережном районе в частном секторе снова произошла стрельба между россиянами и «днр»овцами.

"На этот раз не распределили награбленное. По предварительной информации, один россиянин легкораненый и за это пять «днровцев» арестованы. Надеемся на скорую расправу российского военного недоправосудия", - добавил советник мэра.

Также сообщается, что крыворукие российские электрики сожгли новый трансформатор в Кальмиусском районе Мариуполя и оставили район без света.

"Кроме того, из-за ж*порукости на выходные подан ток в 350 вольт вместо 220 по большинству районов. Последствия – уничтоженная бытовая техника мариупольцев там, где появилось электричество. Нет более эффективных диверсантов, чем российские строители. Плохо, что от их диверсий страдают мариупольцы", - сообщил Андрющенко.

Напомним, что ВСУ ударили сразу по нескольким мостам и базам, оккупанты в отчаянии.

Как сообщала Politeka, оккупанты в Украине пустили в ход "ловушки" времен Афганистана.

Также Politeka писала, что в Европе рассказали, как меняется ход войны, у русских большие проблемы.