Об этом в интервью «Громадському» сообщил полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий территориальный центр комплектования в Киеве.
По его словам, женщины также проходят медицинскую комиссию.
«Только прибавляется женский врач. Следует принести справку и от этого врача», - заявил Тригуб.
По его словам, женщины уже приходят в военкоматы.
«Приходят, по желанию, пишут заявление. Мы принимаем заявления, ставим на военный учет», - сообщил полковник, добавив, что до этого на военном учете состояли те, кто имел учетную специальность: врачи, медсестры, ряд других военных специальностей. Поэтому у нас были не единичные случаи, когда призывали женщин», - заявил Тригуб, отвечая на вопрос, были ли случаи мобилизации женщин.
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Напомним, ранее стало известно, что женщин будут брать на военный учет военнообязанных только с их согласия.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал в Фейсбуке .
Отмечается, что Генштаб проработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на военный учет. Указанный перечень утвержден приказом министра обороны Украины от 11.10.2021 №313 (с изменениями в соответствии с приказом министра обороны Украины от 07.02.2022 №35, зарегистрированного Министерством юстиции Украины в текущем году).
Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 г. женщины, имеющие специальности и профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на военный учет военнообязанных.
В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с российской федерацией показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.
Напомним, стало известно, куда во время мобилизации отправляют мужчин, никогда не служивших.
Также сообщалось, что Данилов отругал рвущихся из Украины мужчин и сказал, что им делать.