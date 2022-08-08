Женщина, которая впервые становится на военный учет, должна принести с собой паспорт, идентификационный код, фотографии 3х4, диплом об образовании.

Об этом в интервью «Громадському» сообщил полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий территориальный центр комплектования в Киеве.

По его словам, женщины также проходят медицинскую комиссию.

«Только прибавляется женский врач. Следует принести справку и от этого врача», - заявил Тригуб.

По его словам, женщины уже приходят в военкоматы.

«Приходят, по желанию, пишут заявление. Мы принимаем заявления, ставим на военный учет», - сообщил полковник, добавив, что до этого на военном учете состояли те, кто имел учетную специальность: врачи, медсестры, ряд других военных специальностей. Поэтому у нас были не единичные случаи, когда призывали женщин», - заявил Тригуб, отвечая на вопрос, были ли случаи мобилизации женщин.

Напомним, ранее стало известно, что женщин будут брать на военный учет военнообязанных только с их согласия.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал в Фейсбуке .

Отмечается, что Генштаб проработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на военный учет. Указанный перечень утвержден приказом министра обороны Украины от 11.10.2021 №313 (с изменениями в соответствии с приказом министра обороны Украины от 07.02.2022 №35, зарегистрированного Министерством юстиции Украины в текущем году).

Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 г. женщины, имеющие специальности и профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на военный учет военнообязанных.

В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с российской федерацией показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

Напомним, стало известно, куда во время мобилизации отправляют мужчин, никогда не служивших.

Также сообщалось, что Данилов отругал рвущихся из Украины мужчин и сказал, что им делать.