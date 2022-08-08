Владелец компании "Байрактаров" уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода по изготовлении беспилотников и готов реализовать его до конца.

Об этом в интервью для "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

"Обязательство начать строительство завода не только политическое, но и практическое, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства", - пояснил Боднар.

Как отметил посол, во время строительства летательных аппаратов могут использовать двигатели, колеса, или же другие запчасти именно украинского производства. Правительство уже утвердило двустороннее соглашение по строительству завода "Байрактаров" в Украине и направило его в парламент на ратификацию.

На фоне этой новости, стояит напомнить, что президент российской федерации владимир путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом также предложил наладить производство ударных беспилотников "Байрактар" в россии.

Но управление оборонной промышленности Турции не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с россией по совместному производству беспилотников, ведь это грозит тяжелыми последствиями для самой Турции.

Напомним, что ВСУ ударили сразу по нескольким мостам и базам, оккупанты в отчаянии.

Как сообщала Politeka, оккупанты в Украине пустили в ход "ловушки" времен Афганистана.

Также Politeka писала, что в Европе рассказали, как меняется ход войны, у русских большие проблемы.