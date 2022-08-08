Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, рассказывая о результатах комендантского часа в Николаеве, который длился с пятницы по понедельник.

«Прошу прощения за неудобства, которые были на этих выходных, но это того стоило. Уже около 20 постановлений зарегестрировали разные провоохранительные органы, поймали пять человек, которые были в розыске, обнаружили оборудование, которое регистрирует фейковые аккаунты», - отчитался Ким.

Также он сообщил, что удалось «разобраться с еще одно группой. Которая болше не будет мешать».

Глава Николаевской ОВА также огорчил Илью Кива, который несколькими днями ранее разразчился бредом относительно того, что на Николаеве готовят "террор и массовые казни русскоязычного населения".

«Никто никого не расстрелял, русскоязычные не расстреляны, не заминировано ничего… Все нормально, работаем дальше», - заявил Ким.

Добавим, в свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).

С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 — не подлежат восстановлению).

Кроме жилья в Николаеве повреждены десятки учеббных заведений, заведений здравоохранения, культуры и других объектов.

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн грн.

Напомним, перепуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной.

Также сообщалось, что украинские защитники в ночь на 8 августа мощно ударили по позициям оккупантов.

Также Politeka.net писала, в каком еще крупном украинском городе не будет отопительного сезона.