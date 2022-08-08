Очередная авиакатастрофа произошла в россии, все люди на борту погибли.

В понедельник, 8 августа, в республике Коми при заходе на посадку упал легкомоторный самолет Cessna-177.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Ухты — в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы. После падения самолёт загорелся, на месте работают оперативные службы.

Местные СМИ сообщают, что самолет использовался авиалесоохранной для выявления лесных пожаров.

В результате крушения погибли три человека.

Ранее, 15 июля, в Новокубанском районе Краснодарского края в результате столкновения с ЛЭП во время посадки произошло падение самолета Ан-2. Оба находившихся на борту человека погибли. Это была пятая авиакатастрофа в россии за месяц.

Так, 17 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25. Самолет задел линии электропередачи и упал на землю. 21 июня еще один военный самолет при схожих обстоятельствах потерпел крушение в Ростовской области.

Также два ЧП произошло в Якутии: 21 июня там пропал самолет Ан-2, а на следующий день "исчез с радаров" Ан-30.

Напомним, что ВСУ ударили сразу по нескольким мостам и базам, оккупанты в отчаянии.

Как сообщала Politeka, оккупанты в Украине пустили в ход "ловушки" времен Афганистана.

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