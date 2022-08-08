В Кривом Роге со всеми почестями похоронили защитника Мариуполя, бойца полка "Азов" Егора Биркуна. Парень погиб во время боев в городе-герое 23 марта. Однако, похоронить погибшего воина смогли лишь 8 августа, за день до его дня рождения – 9 августа Егору должно было исполниться 25 лет. Об этом сообщил канал "Свои. Кривой Рог".

Как сообщили журналисты, Биркун был бойцом смешанных единоборств и должен был представлять Украину на Чемпионате мира по ММА, если бы не война. Герой награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Биркун был уроженцем Кривого Рога. Окончил 81-ю школу, затем учился в металлургическом техникуме. Высшее образование получил в Криворожском национальном университете. Именно 23 марта, в день, когда погиб, Биркун должен был находиться не на войне, а вместе с остальными спортсменами выступать на чемпионате мира по ММА GAMMA. Однако полномасштабное вторжение государства-террориста разрушило все планы.

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