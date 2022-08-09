Обстрелы, минирование объектов и хранение боеприпасов россиян на территории самой крупной в Европе атомной электростанции в Энергодаре, не что иное, как попытка выклянчить переговоры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина.

Однако, по словам советника, Украина не пойдет на переговоры через такой шантаж.

"Я думаю, что они выклянчивают переговоры. Это совершенно очевидно для нас. По зерну не получилось, мол, давайте сделаем через ядерный шантаж. Но тоже не получается… Мы не пойдём на переговоры с ними", - сказал Арестович.

Также он отметил, оккупанты не решатся взорвать АЭС, так как "никому от этого не легче". Он считает, что угрозы не пройдут для РФ "просто так" и соответствующая реакция международного сообщества обязательно последует.

Ранее мы писали, что российские захватчики боятся высокоточного оружия ВСУ не только по своим позициям на временно оккупированных территориях Украины, но и непосредственно на территории россии. Об этом сообщает Defense Express. Так, собственные источники сказали изданию, что русское командование решило несколько сдвинуть полевой лагерь двух подразделений 6-й армии западного военного округа, который дислоцируется в Белгородской области. В результате оккупанты переместили свой лагерь из поселка Комсомольский, ориентировочно расположенного в 22-23 км от границы с Украиной, в поселок Хохлово (50-51 км от Украины). Подчеркивается, что враг таким образом хочет разместить свои войска как можно дальше от высокоточного украинского оружия.

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