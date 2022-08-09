Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что сейчас его заработки превышают 300 тысяч гривен в месяц.

Так, в интервью передаче ЖВЛ Арестович рассказал, что содержит не одну семью, а пять, а основным источником его доходов является проведение семинаров по психологии. При этом Арестович уточнил, что должность советника не подразумевает оплату, так как этим он занимается на общественных началах.

"Раньше вы зарабатывали где-то 300 тыс. грн в месяц", – уточнила журналистка у своего собеседника.



"Сейчас – намного больше. Я пять семей содержу – родители, родители жены, сестры", – признался Арестович.

Самой дорогой покупкой советник главы ОП назвал свой автомобиль Volvo. А вот собственной квартиры у него до сих пор нет.

"Накопил до 2014 года, а затем отдал эту сумму на фронт", – поделился он.

Добавим, что с 2015 года Алексей женат на девушке по имени Анастасия. По словам политика, будущая супруга была слушательницей на его занятиях в авторской психологической школе, которую он основал тогда.

"Я ее повел в кафе на кофе. Говорю: "Все, ты моя жена, будем жениться", – рассказал Арестович. – Я просто сразу вижу – все, это моя жена".



Арестович признался, что точно так же было во время знакомства с двумя предыдущими женами, имена которых он не называет. По его словам, нынешняя и бывшие жены поддерживают общение между собой.

У Арестовича две дочери, которым 18 и 11 лет, а также 6-летний сын. Внештатный советник главы ОП признался, что детей он балует, чему его «многочисленные жены не рады».

"Их три, от каждой есть ребенок, я не перегружал ни одну", – добавил Арестович.

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