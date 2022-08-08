Російський гуморист Максим Галкін, який виступає проти війни Росії в Україні, пройшовся по артистах, які «підспівують» Путіну.

Так, під час свого виступу в турецькій Анталії Галкін, зірвавши аплодисменти, заявив: «Можна піти виступати, коли Вітчизняна війна. На тебе напали, ти обороняєшся. Лілія Русланова, Клавдія Шульженко – розумію. Але коли на тебе ніхто не нападав!.."

Також артист розповів, що таке демократія та свобода слова.

«Шевчук виступив, і на нього відразу склали протокол. І мені кажуть - он у "твоїй Америці", спробував би хтось. Особисто був присутній у Нью-Йорку на концерті Брюса Спрінгстіна на стадіоні, коли Америка напала на Ірак. Брюс Спрінгстін так само, як Шевчук, сказав усе, що він думає - і про президента, і про політику американську. І ніхто не під'їхав, протоколи не склали. Оце свобода слова! Оце демократія!», - сказав зі сцени Галкін.

У Росії ж артисти почали об'єднуватися, підтримуючи військові дії.

"Гриша Лепс, Газманов, Бабкіна, Долина. Я їх так і називаю – ЛГБД. Вони кажуть: «Ми створимо асоціацію, допомагатимемо молодим, пісні писатимемо патріотичні, доглядатимемо старих. Їздити по пораненим». Хто вам раніше заважав допомагати молодим і доглядати старих? Усім у середньому 70 років – кооператив "Судома". Куди вже?", - посміявся Галкін з російських зірок, зірвавши чергові оплески.

Нагадаємо, Максим Галкін разом з Аллою Пугачовою та дітьми залишили росію незабаром після 24 лютого.

Про свою позицію заявила і близька подруга Алли Пугачової Лайма Вайкуле – відома співачка розгорнула на сцені прапор України.

У цей же час екс-чоловік Пугачової Філіп Кіркоров їздить госпіталями, де обіймається і фотографується з пораненими на території України окупантами.