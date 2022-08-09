Холодные времена года повлияют на украинскую армию, но на российскую еще больше. Так как зимой может быть определенная пауза на фронте, которая будет не в пользу россии. Такой прогноз высказал "Европейской правде" бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
"Российская армия растянута, они сейчас дальше своей земли и их военным будет сложнее получать поставки продовольствия, топлива, оружие. Словом, у россиян будет сложная зима", - предупредил Курт Волкер.
По его прогнозу, к весне вражеская армия в Украине будет истощена, а ВСУ по силам провести успешное контрнаступление до конца текущего года.
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"Украина вернет некоторые ключевые территории. В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, пожалуй, тоже в известной степени успешные. Поэтому я бы не сказал, что отвоеванное по состоянию на осень - это предел. Да, зимой действительно наверняка будет пауза. Но эта пауза будет не в пользу россии", - уверен Курт Волкер.
Кроме того, Курт Волкер убежден, что для недопущения агрессии рф в будущем крайне важно отвоевать у россии все оккупированные ею территории Украины, даже Крым.
Напомним, что путин начал расплачиваться за свои «безнаказанные успехи».
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