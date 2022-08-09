При этом зима повлияет и на украинскую армию, но также она будет влиять на российскую армию.

Холодные времена года повлияют на украинскую армию, но на российскую еще больше. Так как зимой может быть определенная пауза на фронте, которая будет не в пользу россии. Такой прогноз высказал "Европейской правде" бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Российская армия растянута, они сейчас дальше своей земли и их военным будет сложнее получать поставки продовольствия, топлива, оружие. Словом, у россиян будет сложная зима", - предупредил Курт Волкер.

По его прогнозу, к весне вражеская армия в Украине будет истощена, а ВСУ по силам провести успешное контрнаступление до конца текущего года.

"Украина вернет некоторые ключевые территории. В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, пожалуй, тоже в известной степени успешные. Поэтому я бы не сказал, что отвоеванное по состоянию на осень - это предел. Да, зимой действительно наверняка будет пауза. Но эта пауза будет не в пользу россии", - уверен Курт Волкер.

Кроме того, Курт Волкер убежден, что для недопущения агрессии рф в будущем крайне важно отвоевать у россии все оккупированные ею территории Украины, даже Крым.

Напомним, что путин начал расплачиваться за свои «безнаказанные успехи».

Как сообщала Politeka, эксперт объяснил шантаж россии вокруг Запорожской АЭС.

Также Politeka писала, что стало известно о новых больших успехах ВСУ на важном направлении.