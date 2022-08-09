Украинцы должны забыть о писателе Михаиле Булгакове и вычеркнуть его из учебной программы.

Об этом заявил писатель Остап Украинец.

"Булгаков - это вообще абсолютно феерическая история. Я не понимаю, почему за него так сильно держатся за его послужной список. Типа "зато человек хороший". Он занимал чрезвычайно антиукраинскую позицию, но "я не могу от него отказаться".

Это какое-то малороссийство меня очень досадно поражает. Чем может быть полезно "Собачье сердце?". Да ничем! Это второстепенный текст и всегда был второстепенным. Мы говорим о 20-х годах 20-го века. Мы говорим о высоком модерне. Столько текстов мировой литературы, которые лучше раскрывают происходящее.

Булгаков находится вне контекста - он не знаковый автор ни для кого, кроме людей, которые на него дро*ит. Единственная причина его там оставаться – просто интеллектуальная неспособность с ним расстаться.

Также, поскольку мы говорим об украинском министерстве образования, непонимании того, чем школьная программа по литературе и для чего этот курс вообще нужен", - говорит писатель.

Напомним, "Мы принимаем заявления": мобилизуют ли женщин, которые стали на военный учет.

Как сообщала Politeka, Отопительного сезона не будет: назван еще один крупный город, из которого надо уезжать.

Также Politeka писала, что "До сих пор было наоборот": в Европе рассказали, как меняется ход войны, у русских большие проблемы.