Недавно в россии мобилизовали "специальные" батальоны из заключенных. Они хуже подготовлены и менее профессиональны. Но эти группировки еще более жестоки к населению захваченных территорий, чем профессиональные российские солдаты или призывники, прошедшие формальную военную подготовку.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Этот отчет демонстрирует один из результатов широкомасштабных попыток рф мобилизовать как можно больше россиян, независимо от годности к службе. Аналитики считают, что такие действия сделают хуже оккупантам, ведь украинских партизанов станет еще больше.

"Российские силы могут все чаще использовать некачественные, плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины. Такое развертывание может снизить компетенцию "властей" и контрпартизанских операций, а также усилить украинскую поддержку движений, сопротивляющихся российской оккупации", – убеждены в ISW.

Информацию подтвердило ГУР Украины. В частности, там уточнили, что командование путинской армией перебросило батальон недавно мобилизованных российских осужденных преступников (вероятно, помилованных за службу) в Балаклею на Харьковщине. После их прибытия там резко возросли жестокость, аморальное поведение и агрессивное отношение к местному населению.

Это также сказывается на безопасности мирных жителей на оккупированных территориях.

Напомним, что путин начал расплачиваться за свои «безнаказанные успехи».

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