Рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против рф.

Ряд стран нарушает антироссийские санкции Запада. В частности, европейские государства на юге региона и в Средиземноморье скрытно проводят рекордные закупки российской нефти, компенсируя падение закупок в странах.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Раследователи агенства отмечают, что поставки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельных максимумов за семь дней до 5 августа, компенсируя падение поставок клиентам в Северной Европе. Поставки из россии в Средиземноморский регион в целом были самыми высокими с середины июня.

Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана.

Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из рф до 255 тысяч баррелей в сутки. Это свидетельствует о том, что многим странам плевать на жизни украинцев и на то, что они спонсируют военную машину кремля.

По мнению авторов, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против рф.

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