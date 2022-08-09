Оккупанты стягивают ПВО к мостам на Херсонщине, что является абсолютно бессмысленным действием.

Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко.

"Я довольно часто повторяю, что оккупанты себя на правом берегу Херсонщины ведут точно так же как на острове Змеиный.

Когда ВСУ нанесли первый удар по Змеиному, было понятно, что он находится под полным огневым контролем украинской артиллерии и размещение там контингента РОВ – самоубийство.

Но РОВ продолжили туда свозить своих военнослужащих, оборудование, технику, пытались восстановить инфраструктуру и даже создавали эшелонированное ПВО. А ВСУ продолжили их долбить, методично, размеренно, с толком и расстановкой.

И вот, два с половиной месяца после первой оплеухи они таки продемонстрировали жест доброй воли и сбежали с острова Змеиный.

Аналогично и с правобережной Херсоншиной. Ну, дали вам понять, что вы как на ладони и бежать с повреждёнными мостами вам будет некуда, а все ваши средства защиты мостов, уголковые отражатели и ПВО – это как мёртвому припарки. Но, нет.

Точно как с островом Змеиный, оккупанты стягивают к мостам ПВО.

Вчера я уже писал о концентрации ЗРК малой и средней дальности в районе мостов, а за сутки их стало больше. Сейчас оккупанты для “прикрытия” мостов и прочих объектов, которые не прикрываются российским ПВО, сконцентрировали 5 ед. ЗРК «Бук-М1», 2 ед. ЗРПК "Панцирь-С1", один ЗРК "Тор М2" и 3 ед. ЗРК "Оса".

Отто фон Бисмарк: "Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других". Россияне не учатся даже на своих же ошибках. Кто же они тогда?".

Напомним, что путин начал расплачиваться за свои «безнаказанные успехи».

Как сообщала Politeka, эксперт объяснил шантаж россии вокруг Запорожской АЭС.

Также Politeka писала, что стало известно о новых больших успехах ВСУ на важном направлении.

Коллаж 24 канал.