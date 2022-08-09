Сейчас многие украинские требуют от власти открыть границы и покинуть страну во время войны. Даже создана ответная петиция.

Достаточно негативно к этому относится журналист Роман Винтонов (Майкл Щур), который сейчас служит в ВСУ.

"Мне хочется пообщаться с мужчиной, который мне скажет, что "надо уехать без помех в Европу". Я хочу мотивацию услышать. Есть точно люди, которым действительно можно - они принесут больше пользы там. Но некоторые люди злоупотребляют этой историей и они пытаются сбежать.

Я уверен, что в той группе людей, которые сейчас хотят разрешения – там есть процентов 10 тех, кто реально понимает, для чего ее за границу и как там работать, чтобы ВСУ больше получило всяких полезных вещей. А 90% - это хитрожопые уе*аны, извините", - утверждает журналист.

Напомним, что путин начал расплачиваться за свои «безнаказанные успехи».

Как сообщала Politeka, эксперт объяснил шантаж россии вокруг Запорожской АЭС.

Также Politeka писала, что стало известно о новых больших успехах ВСУ на важном направлении.