Тяжелое ДТП произошло утром 9 августа на украинской трассе с участием пассажирского автобуса и грузовика с прицепом.

Как сообщают в телеграм-канале Dtp.ua со ссылкой на очевидцев, у многих пострадавших травмы головы.

«Жесткое утро: ДТП, авария с пострадавшими автобус Иризар на полном ходу врезался в прицеп грузовика на трассе с Ровно на Житомир. Много пассажиров пострадали: получили травмы головы», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что передняя часть автобуса превратилась в металлолом.

О причинах и виновниках аварии пока неизвестно.

Тем временем стало известно об еще одном ДТП, в результате которого движение транспорта частично усложнено.

«В связи с произошедшим около 11 часов дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими на автодороге М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, на перекрестке с автодорогой Р-41, что на объезде города Тернополя, движение транспорт частично усложнен. На месте работают патрульные, медицинские работники и следователь по ДТП», - заявили в полиции, призвав водителей планировать маршрут поездки с учетом этой информации.

Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП в США, в результате которого погибла целая семья.

Также Politeka.net сообщала о ДТП, в котором фура протаранила 11 авто и загорелась.

Кроме того, сообщалось о страшной аварии в Хорватии, где автобус с паломниками из Польшу смяло буквально как жестянку.

Авария забрала жизни более десяти людей. Более тридцати человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики сообщали, что у пострадавших переломы ребер, травмы рук, таза, хребта, лицевых костей.