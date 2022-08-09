Военный эксперт посоветовал набраться терпения, потому что война может продолжаться, год-два, а может и 10 лет.

Вооруженные силы Украины имеют шанс провести успешное наступление используя тактику истощения противника. Но стоит понимать, что оккупанты решили не отдавать Херсонщину без боя. Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Петр Черник.

"Стратегически изменилась только одна важная деталь, они пришли к выводу не отдавать Херсон без боя. Мы говорили о том, что на Херсонщине складываются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий по освобождению правого берега Днепра. Противник осознал эту стратегическую оперативную реальность и насыщает правый берег" - отметил он.

Как отметил эксперт, лишь небольшими шагами и постепенно вытеснять врага будет лучшей тактикой для украинских военных. Он добавил, что сейчас на 95% идет война артиллерии, а потому неразумно отправлять бойцов под снаряды, которых у противника много.

При этом ВСУ, по его словам, "нащупали" болевую точку врага - понижение его логистического обеспечения.

Удары по Антоновскому мосту и по другим мостам, а также по понтонам являются очень хорошим инструментом для того, чтобы группировка войск не имела нормального обеспечения. В первую очередь, воюет человек - он нуждается в питании, питьевой воде и медикаментах. Эти логистические цепочки мы научились бить", - добавил Черник.

Напомним, что путин начал расплачиваться за свои «безнаказанные успехи».

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