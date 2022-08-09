Во временно оккупированной Новофёдоровке (ВОТ Крым) на аэродроме раздаются взрывы и фиксируются огромные клубы дыма.
Местные жители делятся кадрами происходящего.
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Отметим, что аэродром используется ВКС рф, откуда обычно взлетают самолеты, атакующие ракетами юг Украины. Расстояние 200 км от фронта.
Сообщается, что первый взрыв был около 15:00, затем еще несколько.
Напомним, ВСУ мощно ударили по местам дислокации врага в оккупированном Мелитополе.
Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.