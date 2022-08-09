Во временно оккупированной Новофёдоровке (ВОТ Крым) на аэродроме раздаются взрывы и фиксируются огромные клубы дыма.

Местные жители делятся кадрами происходящего.

Отметим, что аэродром используется ВКС рф, откуда обычно взлетают самолеты, атакующие ракетами юг Украины. Расстояние 200 км от фронта.

Сообщается, что первый взрыв был около 15:00, затем еще несколько.

Напомним, ВСУ мощно ударили по местам дислокации врага в оккупированном Мелитополе.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.